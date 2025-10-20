«Динамо» М — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 20 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Матч на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет первая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. Московское «Динамо» проиграло лишь два из последних 10 матчей. «Локомотив» выиграл две встречи кряду.

На данный момент бело-голубые занимают седьмое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» возглавляет Западную конференцию КХЛ.