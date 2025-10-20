Скидки
ЦСКА — Динамо Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:30 мск

ЦСКА — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2025/2026 начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 20 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным ЦСКА и минским «Динамо». Матч на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. ЦСКА выиграл лишь один из последних четырёх матчей. Минское «Динамо» также чередует победы и поражения, проиграв три встречи из последних четырёх.

На данный момент армейцы занимают восьмое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Минское «Динамо» расположилось на пятой строчке таблицы Запада КХЛ.

Уже сегодня ЦСКА может выпасть из зоны плей-офф. Что творится с командой Никитина?
