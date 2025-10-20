Скидки
Плющев — о травме Берлёва: в КХЛ большие проблемы с катанием, в Уфе – запредельные

Плющев — о травме Берлёва: в КХЛ большие проблемы с катанием, в Уфе – запредельные
Аудио-версия:
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о травме форварда «Салавата Юлаева» Антона Берлёва и связал её с навыками катания. Нападающий получил повреждение в матче с «Трактором» (1:2) после столкновения с защитником челябинской команды Арсением Коромысловым.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Коршков (Кадейкин, Гросс) – 44:50 (5x5)     1:1 Кулик (Жаровский, Кузнецов) – 47:39 (5x5)     2:1 Ливо (Григоренко, Кадейкин) – 57:35 (5x4)    

– Большой резонанс на этой неделе вызвал и эпизод из матча «Трактор» – «Салават Юлаев», когда после атаки у борта защитника Коромыслова в госпитале оказался форвард Уфы Берлёв. Судьи долго просматривали эпизод – и не дали штрафа.
– Пожалуй, в этом моменте арбитров поддержу. Контакт был не совсем сзади и скорее в плечо, тут с нарушением капитана СКА Плотникова, получившего «5+20» и два матча дисквалификации, аналогий не вижу. Пожелаю Берлёву здоровья, хоккей – жёсткий, а иногда и жестокий вид спорта. В прошлом сезоне в похожем эпизоде разбился и другой форвард «Салавата» Кузьмин. Увы, прослеживается уфимская линия.

– Какая?
– Мне жаль нынешний «Салават Юлаев», уровень хоккеистов в этой команде, к сожалению, крайне средний. У нас в целом по лиге большие проблемы с катанием, а в Уфе, видимо, они запредельные – отсюда и последствия, и результат команды. Тот же Берлёв просто не был готов к столкновению и, по сути, сам себя поставил в такое экстремальное положение, когда полетел в борт. Если не владеешь коньками, в любом столкновении рискуешь разбиться, всё-таки у нас не фигурное катание в Парке культура и отдыха, – приводит слова Плющева Russia-Hockey.

Видео
Берлёв после столкновения с Коромысловым покинул лёд на носилках, судьи штрафа не дали
