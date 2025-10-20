Скидки
Отец Малкина — о будущем сына: не могу представить его вне хоккея

Отец Малкина — о будущем сына: не могу представить его вне хоккея
Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, заявил, что форвард может продолжить игровую карьеру по окончании нынешнего сезона.

«Женя, думаю, хочет ещё играть. Мне самому хочется, чтобы он играл. Я не могу представить его вне хоккея», – приводит слова Владимира Малкина ТАСС.

Текущий сезон станет заключительным для 39-летнего нападающего по действующему контракту с «Питтсбургом».

В нынешнем сезоне Евгений набрал 9 (2+7) очков в шести матчах. Ранее Малкин вышел на чистое 28-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги с 1355 очками за карьеру в рамках регулярных чемпионатов.

«Для меня его передачи тоже важны». Отец Малкина — о качествах плеймейкера у Евгения
