Нападающий СКА Зыков высказался о девятом месте команды на Западе

Нападающий СКА Валентин Зыков прокомментировал неудачи санкт-петербургского клуба в последних матчах Континентальной хоккейной лиги.

– У СКА семь поражений в восьми матчах. Серьёзно ли это давит на атмосферу в команде?

– Всякое бывает. Бывает гладко, бывает непросто. Самое главное – продолжать работать и становиться лучше.

– СКА мало забрасывает, уже восемь матчей, в которых не более двух шайб. В чём причины слабой реализации?

– Сложно сказать. Моментов у нас много. Иногда бывает такое, что залетают все шайбы, иногда – не все. Будем анализировать это. Работать над этим будем. Может быть, нам надо проще сыграть где-то.

– Сейчас у СКА девятое место на Западе, вне зоны плей-офф. Что скажете о положении команды? И стоит ли в октябре пристально смотреть в таблицу?

– Нам нужно просто начать с одной победы, цепляться за это, выдать хорошую победную серию и подниматься в таблице. Через работу мы будем лучше.

– Впереди игра с ЦСКА. Вы идёте вровень с московскими армейцами. Можно ли назвать этот матч главным для СКА на этом отрезке сезона?

– Для нас каждый матч важен, на каждый матч настраиваемся одинаково, в каждом матче полностью отдаёмся. Стараемся подходить к играм с хорошим настроем на победу, – приводит слова Зыкова «Спорт день за днём».