«Мичков тоже позвонил». Тянулин — о поздравлениях с рекордом «Сочи» по очкам

Нападающий «Сочи» Артур Тянулин высказался о том, что стал лучшим бомбардиром в истории южного клуба. Форвард отметился результативной передачей в матче с «Ладой» (4:0) 30 сентября и набрал своё 123-е очко за «Сочи».

– Поставил себе задачу не обращать внимание до конца сезона на этот рекорд. На тот момент, когда это случилось, до конца сезона было около 60 игр. Поэтому сейчас нет смысла радоваться рекорду. Летом, может быть, придёт осознание того, что сделал. Но сейчас я настроен исключительно на работу.

— Вас с рекордом поздравила команда, в соцсетях «Сочи» также опубликовали поздравление от обладателя предыдущего достижения – Ильи Крикунова. Кто ещё вам позвонил и написал?

– Звонков и сообщений было достаточно много. Конечно же, мне звонили родные и друзья. Матвей Мичков из «Филадельфии» тоже позвонил. Очень приятно, он не забывает, что мы вместе играли. Значит, я был не таким плохим партнёром (улыбается). Много друзей из родной для меня Казани тоже поздравили.

— Сами следите за выступлениями Мичкова за океаном?

– Да, стараюсь смотреть матчи с участием моих знакомых, если есть такая возможность. Или же, по крайней мере, могу посмотреть хайлайты. Я слежу за Мичковым, немного меньше за Маратом Хуснутдиновым. Всякий раз, когда просыпаюсь, смотрю, кто из них забил или отдал голевой пас, – приводит слова Тянулина Allhockey.