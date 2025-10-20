Скидки
Главная Хоккей Новости

Драйзайтль — о неудачном старте «Эдмонтона»: недостаточно забиваем, отчасти это моя вина

Комментарии

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль заявил, что он виноват в низкой результативности команды. «Нефтяники» проиграли четыре из шести матчей на старте регулярного чемпионата.

«Мы неплохо играем в обороне, но недостаточно забиваем. Отчасти это моя вина. Когда лидеры играют недостаточно хорошо, в команде царит другая динамика. Мне нужно посмотреть в зеркало», – приводит слова Драйзайтля сайт НХЛ.

29-летний нападающий отметился четырьмя заброшенными шайбами и одной результативной передачей в шести матчах текущего сезона при показателе полезности «-2». Всего на счету форварда 796 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 961 (403+558) очко.

