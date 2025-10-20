Скидки
Капитан «Вегаса» Стоун травмировал кисть в игре с «Калгари»

Капитан «Вегаса» Стоун травмировал кисть в игре с «Калгари»
Комментарии

Нападающий и капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун травмировал запястье в матче с «Калгари Флэймз» (6:1), сообщает Las Vegas Review. Форвард набрал 4 (2+2) очка за 13 минут и 12 секунд игрового времени. Он покинул площадку на 46-й минуте.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Марнер (Барбашёв) – 00:46     1:1 Юбердо (Кадри, Уигар) – 03:42 (pp)     2:1 Гертл (Стоун, Айкел) – 05:39 (pp)     3:1 Стоун (Айкел) – 15:03     4:1 Барбашёв (Корчак, Лозон) – 23:57     5:1 Марнер (Стоун, Айкел) – 39:06 (pp)     6:1 Стоун (Гертл, Айкел) – 42:37 (pp)    

По информации источника, 33-летний нападающий пройдёт дополнительное обследование в понедельник.

Стоун занимает второе место в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата НХЛ и лидирует в списке ассистентов, набрав 13 (2+11) очков за шесть матчей.

Всего на счету форварда 712 игр в регулярках, в которых он отметился 233 заброшенными шайбами и 414 результативными передачами.

Комментарии
