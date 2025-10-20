Капитан «Вегаса» Стоун травмировал кисть в игре с «Калгари»

Нападающий и капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун травмировал запястье в матче с «Калгари Флэймз» (6:1), сообщает Las Vegas Review. Форвард набрал 4 (2+2) очка за 13 минут и 12 секунд игрового времени. Он покинул площадку на 46-й минуте.

По информации источника, 33-летний нападающий пройдёт дополнительное обследование в понедельник.

Стоун занимает второе место в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата НХЛ и лидирует в списке ассистентов, набрав 13 (2+11) очков за шесть матчей.

Всего на счету форварда 712 игр в регулярках, в которых он отметился 233 заброшенными шайбами и 414 результативными передачами.