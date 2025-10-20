Капитан «Вегаса» Стоун травмировал кисть в игре с «Калгари»
Поделиться
Нападающий и капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун травмировал запястье в матче с «Калгари Флэймз» (6:1), сообщает Las Vegas Review. Форвард набрал 4 (2+2) очка за 13 минут и 12 секунд игрового времени. Он покинул площадку на 46-й минуте.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Марнер (Барбашёв) – 00:46 1:1 Юбердо (Кадри, Уигар) – 03:42 (pp) 2:1 Гертл (Стоун, Айкел) – 05:39 (pp) 3:1 Стоун (Айкел) – 15:03 4:1 Барбашёв (Корчак, Лозон) – 23:57 5:1 Марнер (Стоун, Айкел) – 39:06 (pp) 6:1 Стоун (Гертл, Айкел) – 42:37 (pp)
По информации источника, 33-летний нападающий пройдёт дополнительное обследование в понедельник.
Стоун занимает второе место в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата НХЛ и лидирует в списке ассистентов, набрав 13 (2+11) очков за шесть матчей.
Всего на счету форварда 712 игр в регулярках, в которых он отметился 233 заброшенными шайбами и 414 результативными передачами.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 октября 2025
-
17:48
-
17:32
-
17:12
-
17:02
-
16:52
-
16:34
-
16:30
-
16:14
-
16:00
-
15:50
-
15:30
-
15:11
-
14:40
-
14:10
-
13:39
-
13:26
-
13:10
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:10
-
10:55
-
10:25
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
08:08