«В наше время всё возможно». Быков — о сборной США на Кубке Первого канала

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил шансы на участие сборной США в Кубке Первого канала — 2025. Турнир пройдёт с 11 по 14 декабря в Новосибирске. Ранее сообщалось, что ФХР может отправить США приглашение на соревнования.

«В наше время всё возможно. В нынешней политической ситуации любые шаги к сближению наций и прекращению конфликтов могут помочь. Иногда разговоры заканчиваются достижением какой-либо цели», – приводит слова Быкова Metaratings.

Напомним, в турнире примут участие три команды: «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана. Ранее пресс-служба Федерации хоккея России представила расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала.

