Главному тренеру минского «Динамо» и сборной Беларуси Дмитрию Квартальнову вручён перстень Зала славы отечественного хоккея. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Сегодня, 20 октября, состоялась торжественная церемония вручения.

Квартальнов был введён в Зал славы ещё в июне 2025 года в категории «Игроки». Однако из-за насыщенного графика он не смог присутствовать на церемонии. Перстень почётного члена Зала славы Дмитрию Квартальнову вручили президент ФХР Владислав Третьяк и генеральный директор Федерации Дмитрий Курбатов.

«Хочу поблагодарить Федерацию хоккея России за высокую оценку моего труда. Для меня это огромная честь. Продолжать работать на благо хоккея — моя главная цель, и надеюсь, что у меня будет возможность трудиться ещё долгое время. Огромное спасибо за это признание», — приводит слова Квартальнова сайт ФХР.

В составе сборной СССР он стал чемпионом мира 1989 года и бронзовым призёром мирового первенства 1991 года. На клубном уровне — серебряный (1989) и бронзовый (1990) призёр чемпионатов СССР в составе воскресенского «Химика», а также лучший бомбардир чемпионата СССР 1990 года. Также на счету Квартальнова серебро Суперлиги сезона-2001/2002 и бронза чемпионата России-2003/2004 в составе казанского «Ак Барса».