Сафронов: у Ларионова есть кредит доверия — он зарекомендовал себя как тренер

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов заявил, что у главного тренера санкт-петербургской команды Игоря Ларионова есть кредит доверия в клубе. Армейцы занимают девятое место в Западной конференции, набрав 16 очков в 16 матчах.

– СКА предстоит три домашних матча: ЦСКА, «Сочи» и «Сибирь». Сколько очков надо взять, чтобы Ларионов себя чувствовал спокойно?

– Первое, что я думаю, наверное, Ларионов о чём-то договаривался с руководством, когда подписывал контракт. Новая команда, многое поменялось. Ребрендинг. Нужно всё равно для слаживания какое-то время. Сейчас прошло полтора месяца чемпионата, результат пока не очень хороший. Игра у команды есть. Создаётся много моментов, но пока не очень получается действовать результативно.

Думаю, всё равно кредит доверия у Ларионова есть. Это очень хороший специалист, он был великим игроком. Как тренер тоже уже [себя] зарекомендовал. Я бы не обращал внимание на спекуляции, что рассматривается замена.

Что касается домашней серии, есть все шансы, мне кажется, взять шесть очков. ЦСКА сейчас в той же позиции, что и армейцы Санкт-Петербурга. Причём интересно, что статистика почти одинаковая. Количество пропущенных и заброшенных шайб тоже одинаковое. Команды в равных условиях, но петербуржцы играют дома при своих болельщиках. «Сочи» и «Сибирь» не очень удачно выступают в этом году. Думаю, у армейцев есть все шансы выиграть три матча. Тогда все по-другому заговорят, — приводит слова Сафронова «Спорт день за днём».