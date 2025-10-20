Спронг вошёл в состав ЦСКА на матч с минским «Динамо», Нестеров больше не капитан

Нападающий Даниэль Спронг вернулся в состав ЦСКА, форвард вошёл в заявку на матч с минским «Динамо». Игра состоится сегодня, 20 октября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, защитник армейцев Никита Нестеров лишён капитанской нашивки. Капитаном на игру назначен нападающий Павел Карнаухов.

Полный состав команды выглядит следующим образом:

Фото: ХК ЦСКА

Это будет первая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. ЦСКА выиграл лишь один из последних четырёх матчей. Минское «Динамо» также чередует победы и поражения, проиграв три встречи из последних четырёх.