Спронг вошёл в состав ЦСКА на матч с минским «Динамо», Нестеров больше не капитан
Поделиться
Нападающий Даниэль Спронг вернулся в состав ЦСКА, форвард вошёл в заявку на матч с минским «Динамо». Игра состоится сегодня, 20 октября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й период
1 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло – 01:57 (5x5) 1:1 Бучельников (Зернов) – 02:29 (5x5)
Отметим, защитник армейцев Никита Нестеров лишён капитанской нашивки. Капитаном на игру назначен нападающий Павел Карнаухов.
Полный состав команды выглядит следующим образом:
Фото: ХК ЦСКА
Это будет первая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. ЦСКА выиграл лишь один из последних четырёх матчей. Минское «Динамо» также чередует победы и поражения, проиграв три встречи из последних четырёх.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 октября 2025
-
19:26
-
19:06
-
18:46
-
18:28
-
18:08
-
17:48
-
17:32
-
17:12
-
17:02
-
16:52
-
16:34
-
16:30
-
16:14
-
16:00
-
15:50
-
15:30
-
15:11
-
14:40
-
14:10
-
13:39
-
13:26
-
13:10
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:10
-
10:55
-
10:25
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:10