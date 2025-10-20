Главный тренер московского «Динамо» Кудашов прокомментировал изменения в составе

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал об изменениях в составе перед матчем с ярославским «Локомотивом».

— Сегодня вы обменяли Девина Броссо на денежную компенсацию. На кого-то копите?

— Да, нужен игрок, который выступает на другой позиции.

— Есть какой-то конкретный вариант?

— Клуб работает в этом направлении. Есть кандидаты, ведутся переговоры.

— Сегодня в составе нет Макса Комтуа и Седрика Пакетта. Что с ними?

— Все разошлись по своим делам (смеётся). Кто-то заболел, у кого-то небольшие повреждения.

— Если сравнивать это сезон и предыдущий, складывается ощущение, что очень большая разница между первым звеном и остальными. Что вы думаете на этот счет?

— Когда все выздоровеют, будет всё нормально. Ничего страшного здесь нет. Сейчас другие должны себя проявить.

— После предыдущего матча вы говорили, что нужно беречь пятак. Но сегодня вы играете с соперником, который не подпускает к своим воротам и не позволяет много бросать. Как будете прорываться?

— В любой игре находятся пути. Надеюсь, что прошлый матч нас подготовил к этому, потому что «Шанхайские Драконы» играют очень хорошо на своём пятаке. Но мы справились, — приводит слова Кудашова пресс-служба «Динамо».