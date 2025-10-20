Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Третьяк: Квартальнов — один из самых уважаемых членов хоккейной семьи

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о главном тренере минского «Динамо» Дмитрии Квартальнове. Сегодня, 20 октября, в офисе ФХР состоялась торжественная церемония вручения перстня Зала славы отечественного хоккея Квартальнову.

«Дмитрий Квартальнов – один из самых уважаемых членов большой хоккейной семьи. Он посвятил всю жизнь нашему виду спорта, а выходя на лёд, демонстрировал самые высокие стандарты действий отечественного нападающего-бомбардира.

Игровая карьера Дмитрия длилась 25 лет и вобрала в себя немало славных моментов: более 200 шайб в чемпионатах страны, титулы чемпиона мира и чемпиона Европы в составе национальной сборной, статус форварда-лидера в ведущих командах.

Рад, что по окончании спортивной карьеры Квартальнов применяет свой богатейший опыт во благо родного хоккея. За долгие годы плодотворной тренерской работы он раскрыл потенциал десятков одарённых игроков, вывел их на новый уровень спортивного мастерства, подготовил множество достойных кандидатов в различные сборные России.

Заслуги Дмитрия перед родным видом спорта велики, а его имя навсегда вписано в Зал славы золотыми буквами», – приводит слова Третьяка сайт ФХР.