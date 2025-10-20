Сурин: Радулов никогда не долбит меня, иногда говорит не очень доброе, подсказывает

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал, чему учится у 39-летнего форвард команды Александра Радулова.

«Сколько раз Радулов мне объяснял, что и как должно делаться… Он меня никогда не долбит. Он много мне чего говорит, иногда не очень доброго, но точно уверен, он хочет мне исключительно добра. И это всегда очень ценные подсказки.

Допустим, мы отыграли смену, он мне сразу говорит, как он видел бы моменты, связанные со мной. Как бы он сыграл. Как хотел бы условный тренер в НХЛ. Как он хотел бы, чтобы я сыграл. Потому что он через всё это проходил.

Что вообще хотят североамериканские тренеры в таких-то эпизодах, потому что у него было много разных. Может вспомнить, что при Игоре Валерьевиче [Никитине] я бы за что-то получил порядочно, пусть сейчас и сходит с рук. Могли и присадить.

Например, я пошёл играть в тело в форчеке, но не пытаясь отнять шайбу, а просто сделать сопернику больно. В итоге меня просто пробросили. И Радулов говорит мне: «Ты клюшкой сыграй, чтобы шайба под ним осталась, а потом уже бей. Вместе эту шайбу подберём и будем играть в атаке. А так – ударил ты его, а они в атаку побежали», – приводит слова Сурина «Спорт-экспресс».