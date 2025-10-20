Скидки
Главная Хоккей Новости

Быков: в этом сезоне плей-офф для «Салавата» возможен. Пока это математически реально

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о ситуации в «Салавате Юлаеве». На данный момент уфимский клуб занимает последнее, 11-е место, в таблице Восточной конференции.

«У команды ушли лидеры, а это бьёт по обстановке на льду, которая необходима для побед. Если лидеры покидают клуб, эстафета должна передаваться другим ребятам. Это вызов для них, потому что нужно прогрессировать.

Для выхода в плей-офф нужно терпение и создание баланса между опытными игроками и молодыми. Это очень сложно сделать, но для этого в клубе работают специальные люди.

В этом сезоне плей-офф для них возможен. Пока это математически реально, нужно стремиться. Необходимо ставить цель выиграть Кубок Гагарина, а для этого надо быть в плей-офф», – приводит слова Быкова Metaratings.

