Евгений Артюхин назвал слабой селекционную работу СКА

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин подверг критике селекционную работу СКА в межсезонье.

«У СКА была очень слабая летняя селекция. Те игроки, которых подписали, это не уровень СКА. Может быть, для «Торпедо» они бы подошли, но для СКА нет.

В этой всей ситуации я вижу один позитивный момент. Нужно отдать должное тренерскому штабу, они раскрыли молодых ребят, воспитанников армейцев. Они оправдывают ожидания. Да, молодые ребята, это всё здорово. Но остальные игроки, которые должны забивать и тянуть команду, где они?! В том числе и иностранцы. Их нет, к сожалению», – приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».

