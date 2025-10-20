Скидки
Динамо М – Локомотив, результат матча 20 октября 2025 года, счёт 2:3, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» одержал третью победу подряд, обыграв московское «Динамо»
Сегодня, 20 октября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Волков (Полунин) – 14:57 (5x5)     1:1 Слепышев (Швец-Роговой) – 35:31 (5x5)     1:2 Красковский (Волков, Мисюль) – 45:32 (5x5)     2:2 Швец-Роговой (Слепышев) – 45:50 (5x5)     2:3 Волков (Береглазов, Полунин) – 57:35 (5x5)    

На 15-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Волков забил первый гол. На 36-й минуте форвард «Динамо» Антон Слепышев сравнял счёт. На 46-й минуте нападающий Павел Красковский вывел ярославцев вперёд. Спустя 20 секунд форвард бело-голубых Артём Швец-Роговой восстановил равенств. На 58-й минуте нападающий гостей Александр Волков установил окончательный счёт в матче — 2:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 16 матчей, в которых набрало 19 очков, команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 26 очками после 18 встреч располагается на первой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
