Главная Хоккей Новости

Спронг забил курьёзный гол за ЦСКА. Другие игроки на льду потеряли шайбу из виду

Комментарии

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются местный ЦСКА и минское «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло – 01:57 (5x5)     1:1 Бучельников (Зернов) – 02:29 (5x5)     2:1 Рой (Соркин, Абрамов) – 11:32 (5x4)     3:1 Полтапов (Рой, Абрамов) – 24:31 (5x4)     4:1 Спронг (Бучельников, Зернов) – 44:10 (5x4)     4:2 Энас (Пинчук, Хэмилтон) – 51:12 (5x5)     4:3 Галиев (Шипачёв, Улле) – 54:26 (6x3)     5:3 Спронг – 59:28 (en)    

На 45-й минуте нападающий армейцев Даниэль Спронг забил курьёзный гол. Игроки обеих команд потеряли шайбу из виду, которая попала в амуницию Спронга. Форвард воспользовался этой ситуацией и отправил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На данный момент армейцы занимают восьмое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Минское «Динамо» расположилось на пятой строчке таблицы Запада КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Новости. Хоккей

