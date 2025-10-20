Спронг забил курьёзный гол за ЦСКА. Другие игроки на льду потеряли шайбу из виду

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются местный ЦСКА и минское «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45-й минуте нападающий армейцев Даниэль Спронг забил курьёзный гол. Игроки обеих команд потеряли шайбу из виду, которая попала в амуницию Спронга. Форвард воспользовался этой ситуацией и отправил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На данный момент армейцы занимают восьмое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Минское «Динамо» расположилось на пятой строчке таблицы Запада КХЛ.