ЦСКА – Динамо Мн, результат матча 20 октября 2025 года, счёт 5:3, КХЛ 2025/2026

Дубль Спронга помог ЦСКА победить минское «Динамо»
Сегодня, 20 октября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали хозяева со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло – 01:57 (5x5)     1:1 Бучельников (Зернов) – 02:29 (5x5)     2:1 Рой (Соркин, Абрамов) – 11:32 (5x4)     3:1 Полтапов (Рой, Абрамов) – 24:31 (5x4)     4:1 Спронг (Бучельников, Зернов) – 44:10 (5x4)     4:2 Энас (Пинчук, Хэмилтон) – 51:12 (5x5)     4:3 Галиев (Шипачёв, Улле) – 54:26 (6x3)     5:3 Спронг – 59:28 (en)    

На второй минуте нападающий минчан Никита Пышкайло забил первый гол. На третьей минуте форвард армейцев Дмитрий Бучельников сравнял счёт. На 12-й минуте защитник Джереми Рой вывел ЦСКА вперёд. На 25-й минуте нападающий Прохор Полтапов забросил третью шайбу в ворота «Динамо».

На 45-й минуте форвард Даниэль Спронг укрепил преимущество армейцев. На 52-й минуте нападающий минчан Сэм Энас сократил отставание. На 55-й минуте форвард Станислав Галиев отыграл ещё одну шайбу гостей. В концовке встречи Спронг оформил дубль, забив в пустые ворота и установив окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 17 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 19 очками после 16 встреч располагается на пятой строчке Запада.

