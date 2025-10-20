Боб Хартли рассказал, повлиял ли состав «Динамо» на установку «Локомотива» на матч

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвёл итоги матча с московским «Динамо» (3:2) и ответил, повлиял ли состав бело-голубых на установку на игру.

— Одна из самых сложных игр для нас в сезоне. Рад, что мы нашли путь к победе. Обе команды много шли в давление в зоне атаки. Понравилось, что нам удалось забрать скорость «Динамо». Также отмечу Александра Волкова, который вернулся после травмы. Он хорошо работал и сегодня забил два гола, а всё их звено в целом организовало все три наших гола в матче.

– Московское «Динамо» сегодня вышло на матч без трёх игроков топ-6. В такой ситуации обычно потерявшая лидеров команда мобилизуется ещё сильнее, а другая команда может, наоборот, потерять концентрацию, увидев такие проблемы в стане соперника. Обращали ли внимание своей команды на этот момент?

– Очень хороший вопрос. Сразу перед игрой мы действительно говорили с командой про это. Было понятно, что у «Динамо» первое звено очень мастеровитое, а три остальных должны играть быстро, всё время навязывать борьбу и организовывать большое давление на наших защитников. Готовили ребят к этому. И надо отдать должное «Динамо», которое сыграло хороший матч, где нам пришлось тяжело. Игра могла пойти в любом направлении, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.