Форвард минского «Динамо» Мороз совершил сейв коньком в падении в матче с ЦСКА

Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз в матче с ЦСКА совершил красивый сейв пяткой в полёте за четыре минуты до конца встречи. Игра завершилась победой армейцев со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло – 01:57 (5x5)     1:1 Бучельников (Зернов) – 02:29 (5x5)     2:1 Рой (Соркин, Абрамов) – 11:32 (5x4)     3:1 Полтапов (Рой, Абрамов) – 24:31 (5x4)     4:1 Спронг (Бучельников, Зернов) – 44:10 (5x4)     4:2 Энас (Пинчук, Хэмилтон) – 51:12 (5x5)     4:3 Галиев (Шипачёв, Улле) – 54:26 (6x3)     5:3 Спронг – 59:28 (en)    

На 57-й минуте нападающий ЦСКА Иван Дроздов попытался поразить пустые ворота «Динамо» после отскока шайбы от лицевого борта, но Мороз в падении коньком зацепил шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 17 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 19 очками после 16 встреч располагается на пятой строчке Запада.

Новости. Хоккей
