Форвард минского «Динамо» Мороз совершил сейв коньком в падении в матче с ЦСКА

Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз в матче с ЦСКА совершил красивый сейв пяткой в полёте за четыре минуты до конца встречи. Игра завершилась победой армейцев со счётом 5:3.

На 57-й минуте нападающий ЦСКА Иван Дроздов попытался поразить пустые ворота «Динамо» после отскока шайбы от лицевого борта, но Мороз в падении коньком зацепил шайбу.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 17 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 19 очками после 16 встреч располагается на пятой строчке Запада.