Главная Хоккей Новости

Хартли: в «Авангарде» мы перестроили не только команду, а весь бренд. Сейчас иная ситуация

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли рассказал, как изменился его подход в ярославском клубе по сравнению с «Авангардом», который специалист возглавлял с 2018 по 2022 год.

– Бывшие игроки чемпионского «Авангарда» много рассказывали, как вы прививали им нужную систему игры и индивидуально обучали их правильным деталям. На сей раз вы пришли в чемпионский коллектив, который сохранил свой состав на 95%. Сильно ли меняется ваш подход в такой ситуации?
– Конечно, это разные ситуации. Когда я приходил в тот «Авангард», мы это сделали одновременно вместе с Александром Крыловым. Тогда мы перестроили не только команду, но и весь бренд.

Сейчас говорим о команде-чемпионе, где собрано много ребят, знающих, как выигрывать. Много ветеранов. Но если говорить непосредственно о тренерстве, каждый тренер приходит в клуб со своей системой и своими деталями. Нужно отдать должное хоккеистам, которые слушают и стараются всё выполнить, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

