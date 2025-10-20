Хартли ответил на вопрос, похож ли Радулов сейчас на Ковальчука времён «Авангарда»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли рассказал, что общего у нападающего команды Александра Радулова и форварда Ильи Ковальчука времён «Авангарда».

– Можно ли сравнить Александра Радулова и Илью Ковальчука, которого вы подписывали в «Авангард». Насколько вообще важно иметь такого эмоционального ветерана, который может вот так обучать хоккейным нюансам молодого Егора Сурина?

– Да, вы правы в том, что у Александра никогда не заканчиваются эмоции. Да и ваше сравнение с Ковальчуком имеет право на жизнь. Они оба отличные лидеры. И на льду, и в раздевалке, и на скамейке Александр заводит ребят, придавая много эмоций и уверенности, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.