Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хартли ответил на вопрос, похож ли Радулов сейчас на Ковальчука времён «Авангарда»

Хартли ответил на вопрос, похож ли Радулов сейчас на Ковальчука времён «Авангарда»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли рассказал, что общего у нападающего команды Александра Радулова и форварда Ильи Ковальчука времён «Авангарда».

– Можно ли сравнить Александра Радулова и Илью Ковальчука, которого вы подписывали в «Авангард». Насколько вообще важно иметь такого эмоционального ветерана, который может вот так обучать хоккейным нюансам молодого Егора Сурина?
– Да, вы правы в том, что у Александра никогда не заканчиваются эмоции. Да и ваше сравнение с Ковальчуком имеет право на жизнь. Они оба отличные лидеры. И на льду, и в раздевалке, и на скамейке Александр заводит ребят, придавая много эмоций и уверенности, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Хартли: в «Авангарде» мы перестроили не только команду, а весь бренд. Сейчас иная ситуация
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android