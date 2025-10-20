Скидки
Кудашов — о поражении: обидно упускать. Как минимум в овертайм надо было уходить

Кудашов — о поражении: обидно упускать. Как минимум в овертайм надо было уходить
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении от «Локомотива» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Волков (Полунин) – 14:57 (5x5)     1:1 Слепышев (Швец-Роговой) – 35:31 (5x5)     1:2 Красковский (Волков, Мисюль) – 45:32 (5x5)     2:2 Швец-Роговой (Слепышев) – 45:50 (5x5)     2:3 Волков (Береглазов, Полунин) – 57:35 (5x5)    

— Думаю, что получилась неплохая игра. Очень жаль, что не взяли в ней очков. Ну, сами виноваты.

– Можно ли говорить, что причиной поражения стала потеря трёх игроков топ-6?
– Причиной поражения стал «Локомотив».

– А всё-таки почему в концовке так зажалось «Динамо»?
– Ну я ответил на ваш вопрос.

– Сегодня сыграли ослабленным составом из-за потерь лидеров. Воспользовались ли игроки ближайшего резерва свои шансом? Вам понравилось увиденное в их исполнении?
– Вам понравилось? Давайте честно.

– Не всё.
– А мне понравились. Команда была хорошо настроена, хорошо двигалась и всё выполняла. Да, наделали ошибок. Но тут нельзя говорить, что проиграли сами себе, когда ты играешь с «Локомотивом». Соперник заслужил эти голы. И тем не менее все делали своё дело.

– Какой момент стал для вас наиболее положительным?
– Сегодня предложение руки и сердца было на трибуне? Не было? Вот это обычно самое яркое, когда народ живёт (смеётся).

На самом деле, сегодня было много хороших моментов. Была интрига. И в меньшинстве хорошо сыграли, и желание было, и самоотверженность, и атмосфера на стадионе. Забили хорошие голы в нужные моменты, но не хочу выделять отдельные эпизоды. Обидно упускать. Как минимум в овертайм надо было уходить, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

