Кудашов — о Броссо: как говорят в Америке: «Просто бизнес». Надо было принимать решение

Кудашов — о Броссо: как говорят в Америке: «Просто бизнес». Надо было принимать решение
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что не жалеет о решении обменять форварда Девина Броссо в «Салават Юлаев».

– Понятно, что вы не могли заранее знать, что потеряете по разным причинам Комтуа и Пакетта. Но не пожалели сегодня, что так рано отпустили Броссо?
– Нет. Не пожалел.

– Вы можете раскрыть, почему решили от него отказаться и на какую позицию ищете игрока?
– Пока не хочу об этом говорить. Скажу, что не было никаких проблем и что не надо искать чёрных кошек в тёмной комнате. Просто нам нужно усилить другую позицию. Он хороший игрок и хороший человек, которому я желаю только удачи.

Мы хорошо с ним поговорили, надеюсь, что у него всё получится в этом сезоне. Просто так получилось. Как говорят в Америке: «Это просто бизнес». Нам надо было принимать решение, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

