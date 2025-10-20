Видео: Радулов отчитывает Сурина в матче «Локомотива» с московским «Динамо»

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов отчитал 19-летнего форварда команды Егора Сурина в матче с московским «Динамо» (3:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во время игры в трансляцию попало эмоциональное обращение Радулова к Сурину на скамейке. Вероятно, Александр остался недоволен индивидуальными действиями своего одноклубника в определённом эпизоде.

В нынешнем сезоне 39-летний Радулов сыграл 18 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал девять результативных передач. На счету Сурина также 18 игр и 15 (8+7) очков.