Видео: Радулов отчитывает Сурина в матче «Локомотива» с московским «Динамо»
Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов отчитал 19-летнего форварда команды Егора Сурина в матче с московским «Динамо» (3:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Волков (Полунин) – 14:57 (5x5) 1:1 Слепышев (Швец-Роговой) – 35:31 (5x5) 1:2 Красковский (Волков, Мисюль) – 45:32 (5x5) 2:2 Швец-Роговой (Слепышев) – 45:50 (5x5) 2:3 Волков (Береглазов, Полунин) – 57:35 (5x5)
Во время игры в трансляцию попало эмоциональное обращение Радулова к Сурину на скамейке. Вероятно, Александр остался недоволен индивидуальными действиями своего одноклубника в определённом эпизоде.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В нынешнем сезоне 39-летний Радулов сыграл 18 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал девять результативных передач. На счету Сурина также 18 игр и 15 (8+7) очков.
