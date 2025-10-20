Скидки
Видео: Радулов отчитывает Сурина в матче «Локомотива» с московским «Динамо»

Комментарии

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов отчитал 19-летнего форварда команды Егора Сурина в матче с московским «Динамо» (3:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Волков (Полунин) – 14:57 (5x5)     1:1 Слепышев (Швец-Роговой) – 35:31 (5x5)     1:2 Красковский (Волков, Мисюль) – 45:32 (5x5)     2:2 Швец-Роговой (Слепышев) – 45:50 (5x5)     2:3 Волков (Береглазов, Полунин) – 57:35 (5x5)    

Во время игры в трансляцию попало эмоциональное обращение Радулова к Сурину на скамейке. Вероятно, Александр остался недоволен индивидуальными действиями своего одноклубника в определённом эпизоде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В нынешнем сезоне 39-летний Радулов сыграл 18 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал девять результативных передач. На счету Сурина также 18 игр и 15 (8+7) очков.

Сурин: Радулов никогда не долбит меня, иногда говорит не очень доброе, подсказывает
Комментарии
