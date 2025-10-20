Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Калгари» выставил российского защитника Даниила Мироманова на драфт отказов

«Калгари» выставил российского защитника Даниила Мироманова на драфт отказов
Комментарии

«Калгари Флэймз» выставил на драфт отказов российского защитника Даниила Мироманова, сообщает журналист The Athletic Джеймс Миртл в социальной сети X. 28-летнего игрока может забрать себе любая другая команда НХЛ в течение 24 часов. Если этого не произойдёт, «Калгари» получит возможность отправить его в АХЛ.

В марте 2024 года после обмена из «Вегас Голден Найтс» Мироманов подписал двухлетнее соглашение с «Калгари» с годовой зарплатой в $ 1,25 млн.

Всего на счету россиянина семь шайб и 16 передач в 94 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. В текущем сезоне он провел одну игру за «Флэймз», в которой не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Официально
«Калгари» отправил российского нападающего Матвея Гридина в АХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android