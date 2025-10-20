«Калгари» выставил российского защитника Даниила Мироманова на драфт отказов

«Калгари Флэймз» выставил на драфт отказов российского защитника Даниила Мироманова, сообщает журналист The Athletic Джеймс Миртл в социальной сети X. 28-летнего игрока может забрать себе любая другая команда НХЛ в течение 24 часов. Если этого не произойдёт, «Калгари» получит возможность отправить его в АХЛ.

В марте 2024 года после обмена из «Вегас Голден Найтс» Мироманов подписал двухлетнее соглашение с «Калгари» с годовой зарплатой в $ 1,25 млн.

Всего на счету россиянина семь шайб и 16 передач в 94 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. В текущем сезоне он провел одну игру за «Флэймз», в которой не отметился результативными действиями.