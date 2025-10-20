Скидки
Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов: ЦСКА чуть-чуть побольше хотел победить

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от ЦСКА (3:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло – 01:57 (5x5)     1:1 Бучельников (Зернов) – 02:29 (5x5)     2:1 Рой (Соркин, Абрамов) – 11:32 (5x4)     3:1 Полтапов (Рой, Абрамов) – 24:31 (5x4)     4:1 Спронг (Бучельников, Зернов) – 44:10 (5x4)     4:2 Энас (Пинчук, Хэмилтон) – 51:12 (5x5)     4:3 Галиев (Шипачёв, Улле) – 54:26 (6x3)     5:3 Спронг (Уильямс) – 59:28 (en)    

— ЦСКА чуть-чуть побольше хотел победить. Заблокировали много бросков. На вбрасываниях нас уничтожили, особенно в первых двух периодах в своей зоне. Сразу отдаём инициативу. Большинство и меньшинство. Пропустили пару голов. Был большой гандикап.

— Объясните запрос после курьёзного гола Спронга. Что там увидели такого, что могло повлиять на решений судей?
— Игра высокоподнятой клюшкой.

— Бывали ли в ваших карьерах и тренера, и игрока подобные шайбы?
— Не вспомню. Бывают такие вещи. Везёт тому, кто везёт. Отлетела бы шайба к нам, мы бы убежали [в атаку]. Так получилось, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо».

