Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов: ЦСКА чуть-чуть побольше хотел победить

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от ЦСКА (3:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— ЦСКА чуть-чуть побольше хотел победить. Заблокировали много бросков. На вбрасываниях нас уничтожили, особенно в первых двух периодах в своей зоне. Сразу отдаём инициативу. Большинство и меньшинство. Пропустили пару голов. Был большой гандикап.

— Объясните запрос после курьёзного гола Спронга. Что там увидели такого, что могло повлиять на решений судей?

— Игра высокоподнятой клюшкой.

— Бывали ли в ваших карьерах и тренера, и игрока подобные шайбы?

— Не вспомню. Бывают такие вещи. Везёт тому, кто везёт. Отлетела бы шайба к нам, мы бы убежали [в атаку]. Так получилось, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо».