Елесин не щадил Уила, Радулов обнимал Исаева. Яркие кадры победы «Локомотива» над «Динамо»

20 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Динамо» принимало ярославский «Локомотив». Победу одержали гости со счётом 3:2.

Лучшие кадры матча «Динамо» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Первую шайбу на 15-й минуте матча забросил нападающий «Локомотива» Александр Волков. На 36-й минуте форвард «Динамо» Антон Слепышев сравнял счёт. На 46-й минуте нападающий Павел Красковский вывел ярославцев вперёд. Спустя 20 секунд форвард бело-голубых Артём Швец-Роговой восстановил равенство. Победу гостям принёс гол Александра Волкова на 58-й минуте, игрок «Локомотива» оформил дубль в матче.

