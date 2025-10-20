Главный тренер ЦСКА Никитин оценил победу над минским «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Главное — болельщикам понравилась игра. Возвращение Спронга в состав? У нас команда, поэтому все внесли вклад в победу, он не исключение. Требования — не мои, а хоккея — ко всем одинаковые. Сегодня молодчик, забил нужные голы, сделал свою работу, как и те, кто забивал, кто ловил шайбу на себя. Я бы не заострял внимание на Спронге.

Капитанство Карнаухова? Здесь никакой подоплёки. Просто с Никиты [Нестерова] немножко снять этот груз, чтобы он сосредоточился на игре. Да и команду освежить немножко, у нас не всё просто, не всё гладко. Никите не принципиально, какая буква у него на груди, он при любой букве в раздевалке скажет. Будет ли Карнаухов капитаном в следующей игре? А почему нет?» — приводит слова Никитина сайт КХЛ.