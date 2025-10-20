Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер ЦСКА Никитин оценил победу над минским «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Никитин оценил победу над минским «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло – 01:57 (5x5)     1:1 Бучельников (Зернов) – 02:29 (5x5)     2:1 Рой (Соркин, Абрамов) – 11:32 (5x4)     3:1 Полтапов (Рой, Абрамов) – 24:31 (5x4)     4:1 Спронг (Бучельников, Зернов) – 44:10 (5x4)     4:2 Энас (Пинчук, Хэмилтон) – 51:12 (5x5)     4:3 Галиев (Шипачёв, Улле) – 54:26 (6x3)     5:3 Спронг (Уильямс) – 59:28 (en)    

«Главное — болельщикам понравилась игра. Возвращение Спронга в состав? У нас команда, поэтому все внесли вклад в победу, он не исключение. Требования — не мои, а хоккея — ко всем одинаковые. Сегодня молодчик, забил нужные голы, сделал свою работу, как и те, кто забивал, кто ловил шайбу на себя. Я бы не заострял внимание на Спронге.

Капитанство Карнаухова? Здесь никакой подоплёки. Просто с Никиты [Нестерова] немножко снять этот груз, чтобы он сосредоточился на игре. Да и команду освежить немножко, у нас не всё просто, не всё гладко. Никите не принципиально, какая буква у него на груди, он при любой букве в раздевалке скажет. Будет ли Карнаухов капитаном в следующей игре? А почему нет?» — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

Материалы по теме
Мощное возвращение Спронга в ЦСКА, Гомоляко ушёл из «Лады». Итоги дня в КХЛ
Видео
Мощное возвращение Спронга в ЦСКА, Гомоляко ушёл из «Лады». Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android