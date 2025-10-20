Результаты матчей КХЛ на 20 октября 2025 года

Сегодня, 20 октября, состоялись два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 20 октября 2025 года:

«Динамо» М – «Локомотив» — 2:3;

ЦСКА – «Динамо» Мн — 5:3.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 26 очками после 18 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 28 очков после 17 матчей.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.