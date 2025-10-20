Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 20 октября 2025 года

Сегодня, 20 октября, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 20 октября 2025 года:

«Горняк-УГМК» – «Сокол» — 2:4;

«Челмет» – «Металлург» Нк — 2:3;

«Магнитка» – «Динамо-Алтай» — 6:2;

«Торпедо-Горький» – «Ростов» — 5:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Магнитка», набравшая 27 очков в 18 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 27 очками после 17 встреч. Тройку замыкает «Югра» (26 очков в 15 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.