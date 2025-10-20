Сегодня, 20 октября, состоялись пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей МХЛ на 20 октября 2025 года:
«Красная Армия» – «Авто» — 6:2;
МХК «Спартак» – «Чайка» — 2:4;
«Локо» – «Омские Ястребы» — 4:2;
«Крылья Советов» – «АКМ Юниор» — 3:2;
ХК «Капитан» – «Снежные Барсы» — 5:2.
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 27 очками после 15 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 26 очков после 14 матчей.
В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.