Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» в преддверии домашнего матча с «Сиэтлом»

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды в понедельник, 20 октября, сообщает журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.

По информации Гулитти, Овечкин был не единственным игроком «Вашингтона», которого не заметили на тренировке. Занятие также пропустили американский защитник Джон Карлсон и канадский нападающий Том Уилсон.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет дома с «Сиэтлом». Встреча состоится в ночь на 22 октября, она начнётся в 2:00 мск.

В текущем сезоне Овечкин в шести играх забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи.