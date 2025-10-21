Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» в преддверии домашнего матча с «Сиэтлом»

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» в преддверии домашнего матча с «Сиэтлом»
Комментарии

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды в понедельник, 20 октября, сообщает журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.

По информации Гулитти, Овечкин был не единственным игроком «Вашингтона», которого не заметили на тренировке. Занятие также пропустили американский защитник Джон Карлсон и канадский нападающий Том Уилсон.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет дома с «Сиэтлом». Встреча состоится в ночь на 22 октября, она начнётся в 2:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне Овечкин в шести играх забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи.

Материалы по теме
«Потрясающий посол любимого вида спорта». Интервью с боссом НХЛ об Овечкине
Эксклюзив
«Потрясающий посол любимого вида спорта». Интервью с боссом НХЛ об Овечкине
Фантастический бросок Овечкина! Вколотил 898-й гол в карьере, заставив звенеть штангу
Видео
Фантастический бросок Овечкина! Вколотил 898-й гол в карьере, заставив звенеть штангу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android