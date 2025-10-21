Скидки
Панарин обошёл Ковальчука в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Миннесоту Уайд».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для него это стало 877-е очко за карьеру в НХЛ. По этому показателю он обошёл Илью Ковальчука (876 в 926) и вышел на чистое восьмое место в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги.

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 1627 в 1496), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 1355 в 1219), Сергей Фёдоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалёв (1029 в 1316), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 997 в 807) и Павел Дацюк (918 в 953).

