Панарин прервал трёхчасовую серию «Рейнджерс» без голов на домашнем льду

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу на первой минуте первого периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайд», который проходит в эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Тем самым россиянин прервал 180-минутную (трёхчасовую) серию «Рейнджерс» без голов на своём льду в текущем сезоне.

Отметим, что ранее «Рейнджерс» проиграли три домашних матча с общим счётом 0:5. На старте регулярки команда из Нью-Йорка уступила «Питтсбург Пингвинз» (0:3), далее «рейнджеры» потерпели поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (0:1) и «Эдмонтон Ойлерз» (0:2).

На момент написания новости проходит первый период. Счёт ничейный — 1:1. Ассистировали на гол Панарина — Мика Зибанеджад и Уилл Кайлли.