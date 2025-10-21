Скидки
Панарин прервал трёхчасовую серию «Рейнджерс» без голов на домашнем льду

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу на первой минуте первого периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайд», который проходит в эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Тем самым россиянин прервал 180-минутную (трёхчасовую) серию «Рейнджерс» без голов на своём льду в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2-й период
1 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Панарин (Зибанеджад, Кайлли) – 00:57     1:1 Бродин (Болди, Эрикссон Эк) – 05:10    

Отметим, что ранее «Рейнджерс» проиграли три домашних матча с общим счётом 0:5. На старте регулярки команда из Нью-Йорка уступила «Питтсбург Пингвинз» (0:3), далее «рейнджеры» потерпели поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (0:1) и «Эдмонтон Ойлерз» (0:2).

На момент написания новости проходит первый период. Счёт ничейный — 1:1. Ассистировали на гол Панарина — Мика Зибанеджад и Уилл Кайлли.

