Никита Гребёнкин устроил драку с канадским защитником по ходу матча НХЛ
В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Сиэтл Кракен».
НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2-й период
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Эберле (Флёри, Каттон) – 07:16 1:1 Типпетт (Силер, Кутюрье) – 09:56 2:1 Фёрстер (Бринк, Йорк) – 13:19 (pp) 3:1 Конечны (Замула, Мичков) – 24:59 4:1 Йорк – 25:32 (pp)
На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. Российский нападающий «Филадельфии» Никита Гребёнкин устроил драку с канадским защитником гостей Кейлом Флёри.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
По итогам драки Гребёкин был наказал малым, большим и дисциплинарным штрафом как зачинщик.
В нынешнем сезоне НХЛ Гребёнкин принял участие в четырёх матчах, в которых отметился результативной передачей.
