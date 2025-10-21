Никита Гребёнкин устроил драку с канадским защитником по ходу матча НХЛ

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Сиэтл Кракен».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. Российский нападающий «Филадельфии» Никита Гребёнкин устроил драку с канадским защитником гостей Кейлом Флёри.

ВИДЕО

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

По итогам драки Гребёкин был наказал малым, большим и дисциплинарным штрафом как зачинщик.

В нынешнем сезоне НХЛ Гребёнкин принял участие в четырёх матчах, в которых отметился результативной передачей.