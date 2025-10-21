Тренер ЦСКА Никитин оценил игру Спронга в матче с минским «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался об игре нападающего Даниэля Спронга в матче с минским «Динамо» (5:3). В этой встрече форвард оформил дубль. Ранее Спронг пропустил матчи с «Локомотивом» и «Торпедо» из-за травм.

«Мне кажется, что в сегодняшней игре он делал правильные вещи, играл в командный хоккей, дождался своих моментов и реализовал. Для всех, в том числе для подрастающего поколения, должно быть понимание, как выигрываются игры, за счет чего и как нужно играть большим мастерам», — приводит слова Никитина официальная страница ЦСКА в телеграм-канале.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 17 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.