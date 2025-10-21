Скидки
Хоккей

Тренер ЦСКА Никитин оценил игру Спронга в матче с минским «Динамо»

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался об игре нападающего Даниэля Спронга в матче с минским «Динамо» (5:3). В этой встрече форвард оформил дубль. Ранее Спронг пропустил матчи с «Локомотивом» и «Торпедо» из-за травм.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло – 01:57 (5x5)     1:1 Бучельников (Зернов) – 02:29 (5x5)     2:1 Рой (Соркин, Абрамов) – 11:32 (5x4)     3:1 Полтапов (Рой, Абрамов) – 24:31 (5x4)     4:1 Спронг (Бучельников, Зернов) – 44:10 (5x4)     4:2 Энас (Пинчук, Хэмилтон) – 51:12 (5x5)     4:3 Галиев (Шипачёв, Улле) – 54:26 (6x3)     5:3 Спронг (Уильямс) – 59:28 (en)    

«Мне кажется, что в сегодняшней игре он делал правильные вещи, играл в командный хоккей, дождался своих моментов и реализовал. Для всех, в том числе для подрастающего поколения, должно быть понимание, как выигрываются игры, за счет чего и как нужно играть большим мастерам», — приводит слова Никитина официальная страница ЦСКА в телеграм-канале.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 17 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Комментарии
