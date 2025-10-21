Скидки
Кирилл Капризов мощным броском разбил Игорю Шестёркину защиту для шеи

Кирилл Капризов мощным броском разбил Игорю Шестёркину защиту для шеи
В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Миннесоту Уайд».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 1:1. В одной из эпизодов российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов мощным броском сломал защиту для шеи соотечественнику голкиперу «Рейнджерс» Игорю Шестёркину.

ВИДЕО

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Капризов принял участие в семи матчах, в которых записал в свой актив семь голов и пять результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 325 матче, в которых он забил 189 голов и сделал 206 результативных передач.

