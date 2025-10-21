Скидки
Данила Юров забил первый гол в НХЛ

Данила Юров забил первый гол в НХЛ
Комментарии

21-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) во время матча с «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Панарин (Зибанеджад, Кайлли) – 00:57     1:1 Бродин (Болди, Эрикссон Эк) – 05:10     1:2 Юров (Юханссон) – 48:16     1:3 Капризов (Хартман) – 58:24    

На 48-й минуте матча россиянин получил передачу от своего партнёра по команде — шведского форварда Маркуса Юханссона, после чего, находясь на пятаке, забил гол в ворота в падении.

На момент написания новости идёт середина второго периода. «Миннесота» ведёт со счётом 2:1.

Напомним, для Юрова это первый сезон в НХЛ. До этого российский нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где играл с 2020 по 2025 годы за магнитогорский «Металлург».

