Данила Юров забил первый гол в НХЛ

21-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) во время матча с «Нью-Йорк Рейнджерс».

На 48-й минуте матча россиянин получил передачу от своего партнёра по команде — шведского форварда Маркуса Юханссона, после чего, находясь на пятаке, забил гол в ворота в падении.

На момент написания новости идёт середина второго периода. «Миннесота» ведёт со счётом 2:1.

Напомним, для Юрова это первый сезон в НХЛ. До этого российский нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где играл с 2020 по 2025 годы за магнитогорский «Металлург».