Данила Юров забил первый гол в НХЛ
21-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) во время матча с «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Панарин (Зибанеджад, Кайлли) – 00:57 1:1 Бродин (Болди, Эрикссон Эк) – 05:10 1:2 Юров (Юханссон) – 48:16 1:3 Капризов (Хартман) – 58:24
На 48-й минуте матча россиянин получил передачу от своего партнёра по команде — шведского форварда Маркуса Юханссона, после чего, находясь на пятаке, забил гол в ворота в падении.
На момент написания новости идёт середина второго периода. «Миннесота» ведёт со счётом 2:1.
Напомним, для Юрова это первый сезон в НХЛ. До этого российский нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где играл с 2020 по 2025 годы за магнитогорский «Металлург».
