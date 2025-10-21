Скидки
Шайбы Юрова и Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Рейнджерс». У Панарина — гол

В ночь с 20 на 21 октября завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесота Уайлд». Игра проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Панарин (Зибанеджад, Кайлли) – 00:57     1:1 Бродин (Болди, Эрикссон Эк) – 05:10     1:2 Юров (Юханссон) – 48:16     1:3 Капризов (Хартман) – 58:24    

В составе «Миннесоты» заброшенной шайбой отметился шведский защитник Юнас Бродин. Также голами отличились российские нападающие Данила Юров и Кирилл Капризов, реализовавший бросок в пустые ворота.

В составе «Рейнджерс» единственную шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин.

Следующий матч «Рейнджерс» проведут дома с «Сан-Хосе Шаркс» 24 октября. «Миннесота» же встретится на выезде с «Нью-Джерси Дэвилз» 23 октяюбря.

