Шайбы Юрова и Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Рейнджерс». У Панарина — гол

В ночь с 20 на 21 октября завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесота Уайлд». Игра проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе «Миннесоты» заброшенной шайбой отметился шведский защитник Юнас Бродин. Также голами отличились российские нападающие Данила Юров и Кирилл Капризов, реализовавший бросок в пустые ворота.

В составе «Рейнджерс» единственную шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин.

Следующий матч «Рейнджерс» проведут дома с «Сан-Хосе Шаркс» 24 октября. «Миннесота» же встретится на выезде с «Нью-Джерси Дэвилз» 23 октяюбря.