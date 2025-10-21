Передачи Мичкова и Замулы помогли «Филадельфии» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Оуэн Типпетт (дважды), Тайсон Фёрстер, Трэвис Конечны и Ноа Кейтс. Российский защитник Егор Замула сделал две результативные передачи. Форвард Матвей Мичков отметился одной результативной передачей. Нападающий Никита Гребёнкин не отметился результативными действиями.

За «Сиэтл» отличились Джордан Эберле и Яни Нюман.

В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Сиэтл» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».