Филадельфия – Сиэтл, результат матча 21 октября 2025, счет 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Передачи Мичкова и Замулы помогли «Филадельфии» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Эберле (Флёри, Каттон) – 07:16     1:1 Типпетт (Силер, Кутюрье) – 09:56     2:1 Фёрстер (Бринк, Йорк) – 13:19 (pp)     3:1 Конечны (Замула, Мичков) – 24:59     4:1 Кейтс (Йорк, Зеграс) – 25:32 (pp)     4:2 Нюман (Бенирс, Стивенсон) – 28:33 (pp)     5:2 Типпетт (Кутюрье, Замула) – 35:40    

В составе победителей забивали Оуэн Типпетт (дважды), Тайсон Фёрстер, Трэвис Конечны и Ноа Кейтс. Российский защитник Егор Замула сделал две результативные передачи. Форвард Матвей Мичков отметился одной результативной передачей. Нападающий Никита Гребёнкин не отметился результативными действиями.

За «Сиэтл» отличились Джордан Эберле и Яни Нюман.

В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Сиэтл» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

