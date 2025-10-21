Передачи Мичкова и Замулы помогли «Филадельфии» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Эберле (Флёри, Каттон) – 07:16 1:1 Типпетт (Силер, Кутюрье) – 09:56 2:1 Фёрстер (Бринк, Йорк) – 13:19 (pp) 3:1 Конечны (Замула, Мичков) – 24:59 4:1 Кейтс (Йорк, Зеграс) – 25:32 (pp) 4:2 Нюман (Бенирс, Стивенсон) – 28:33 (pp) 5:2 Типпетт (Кутюрье, Замула) – 35:40
В составе победителей забивали Оуэн Типпетт (дважды), Тайсон Фёрстер, Трэвис Конечны и Ноа Кейтс. Российский защитник Егор Замула сделал две результативные передачи. Форвард Матвей Мичков отметился одной результативной передачей. Нападающий Никита Гребёнкин не отметился результативными действиями.
За «Сиэтл» отличились Джордан Эберле и Яни Нюман.
В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Сиэтл» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».
Комментарии
- 21 октября 2025
-
04:44
-
04:43
-
04:20
-
04:02
-
03:38
-
02:58
-
02:40
-
02:21
-
00:37
- 20 октября 2025
-
23:58
-
23:50
-
23:42
-
23:36
-
23:22
-
23:08
-
22:50
-
22:40
-
22:33
-
22:30
-
22:22
-
22:19
-
22:08
-
22:03
-
21:39
-
21:13
-
20:54
-
20:24
-
20:04
-
19:44
-
19:26
-
19:06
-
18:46
-
18:28
-
18:08
-
17:48