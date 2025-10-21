Голевой пас Ивана Демидова помог «Монреалю» победить «Баффало»

В ночь с 20 на 21 октября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.

Результативной передачей в составе «Канадиенс» отметился 19-летний российский нападающий Иван Демидов.

Заброшенными шайбами за «Монреаль» отличились Оливер Капанен, Юрай Слафковски, защитник Лэйн Хатсон и Джейк Эванс в пустые ворота. У «Баффало» забивали Иржи Кулих и Тайсон Козак.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.