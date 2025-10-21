Скидки
Монреаль Канадиенс — Баффало Сэйбрз, результат матча 21 октября 2025, счет 4:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Голевой пас Ивана Демидова помог «Монреалю» победить «Баффало»
В ночь с 20 на 21 октября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Капанен (Демидов, Ньюхук) – 08:29     1:1 Кулих (Бенсон) – 26:51     2:1 Слафковски (Добсон, Судзуки) – 42:57     3:1 Хатсон (Ньюхук) – 51:38     3:2 Козак (Куинн, Далин) – 52:30     4:2 Эванс (Судзуки) – 59:29    

Результативной передачей в составе «Канадиенс» отметился 19-летний российский нападающий Иван Демидов.

Заброшенными шайбами за «Монреаль» отличились Оливер Капанен, Юрай Слафковски, защитник Лэйн Хатсон и Джейк Эванс в пустые ворота. У «Баффало» забивали Иржи Кулих и Тайсон Козак.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

