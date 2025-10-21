Иван Демидов догнал по очкам лидеров гонки новичков НХЛ, Александр Никишин — в топ-8

19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов, проводящий свой первый полный сезон в НХЛ, отметился результативной передачей в домашней игре регулярного чемпионата с Баффало Сэйбрз" (4:2). Благодаря этому Демидов набрал в семи матчах сезона-2025/2026 пять очков (1+4) и догнал лидеров гонки новичков НХЛ.

Возглавляет её на текущий момент нападающий «Детройт Ред Уингз» Эммит Финни, в активе которого два гола и три результативные передачи в шести матчах. Компанию Ивану Демидову с показателем «1+4» составляют Мэттью Шефер из «Нью-Йорк Айлендерс» (5 матчей) и форвард «Миннесоты Уайлд» Зив Буйум (6 матчей).

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин, набравший четыре очка (1+3) в пяти матчах, входит в гонке новичков в восьмёрку лучших.

Видео: Демидов исполнил эффектный буллит на тренировке