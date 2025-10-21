Скидки
Главная Хоккей Новости

Иван Демидов догнал по очкам лидеров гонки новичков НХЛ, Александр Никишин — в топ-8

Иван Демидов догнал по очкам лидеров гонки новичков НХЛ, Александр Никишин — в топ-8
19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов, проводящий свой первый полный сезон в НХЛ, отметился результативной передачей в домашней игре регулярного чемпионата с Баффало Сэйбрз" (4:2). Благодаря этому Демидов набрал в семи матчах сезона-2025/2026 пять очков (1+4) и догнал лидеров гонки новичков НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Капанен (Демидов, Ньюхук) – 08:29     1:1 Кулих (Бенсон) – 26:51     2:1 Слафковски (Добсон, Судзуки) – 42:57     3:1 Хатсон (Ньюхук) – 51:38     3:2 Козак (Куинн, Далин) – 52:30     4:2 Эванс (Судзуки) – 59:29    

Возглавляет её на текущий момент нападающий «Детройт Ред Уингз» Эммит Финни, в активе которого два гола и три результативные передачи в шести матчах. Компанию Ивану Демидову с показателем «1+4» составляют Мэттью Шефер из «Нью-Йорк Айлендерс» (5 матчей) и форвард «Миннесоты Уайлд» Зив Буйум (6 матчей).

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин, набравший четыре очка (1+3) в пяти матчах, входит в гонке новичков в восьмёрку лучших.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Демидов исполнил эффектный буллит на тренировке

Демидов заберёт «Колдер», «Флорида» сотворит историю? Главные вопросы к новому сезону НХЛ
Демидов заберёт «Колдер», «Флорида» сотворит историю? Главные вопросы к новому сезону НХЛ
