Павел Дорофеев красиво обыграл вратаря «Каролины» и забил седьмой гол в сезоне-2025/2026
Поделиться
Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев забросил свою седьмую шайбу в седьмом матче регулярного сезона-2025/2026 НХЛ. Форвард отличился на 11-й минуте домашней игры с «Каролиной Харрикейнз», которая проходит в эти минуты на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штат Невада), установив текущий счёт 2:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2-й период
2 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Айкел (Саад, Барбашёв) – 08:42 2:0 Дорофеев (Марнер) – 10:28 2:1 Ахо (Джарвис, Элерс) – 24:18
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В ходе быстрой атаки «Вегаса» Дорофеев получил перед синей линией передачу от Митчелла Марнера, вошёл в зону, на скорости обошёл защитника гостей и виртуозно переиграл датского голкипера Фредерика Андерсена.
Комментарии
- 21 октября 2025
-
06:20
-
05:48
-
05:19
-
04:44
-
04:43
-
04:20
-
04:02
-
03:38
-
02:58
-
02:40
-
02:21
-
00:37
- 20 октября 2025
-
23:58
-
23:50
-
23:42
-
23:36
-
23:22
-
23:08
-
22:50
-
22:40
-
22:33
-
22:30
-
22:22
-
22:19
-
22:08
-
22:03
-
21:39
-
21:13
-
20:54
-
20:24
-
20:04
-
19:44
-
19:26
-
19:06
-
18:46