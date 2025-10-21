Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Дорофеев красиво обыграл вратаря «Каролины» и забил седьмой гол в сезоне-2025/2026

Павел Дорофеев красиво обыграл вратаря «Каролины» и забил седьмой гол в сезоне-2025/2026
Комментарии

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев забросил свою седьмую шайбу в седьмом матче регулярного сезона-2025/2026 НХЛ. Форвард отличился на 11-й минуте домашней игры с «Каролиной Харрикейнз», которая проходит в эти минуты на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штат Невада), установив текущий счёт 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2-й период
2 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Айкел (Саад, Барбашёв) – 08:42     2:0 Дорофеев (Марнер) – 10:28     2:1 Ахо (Джарвис, Элерс) – 24:18    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ходе быстрой атаки «Вегаса» Дорофеев получил перед синей линией передачу от Митчелла Марнера, вошёл в зону, на скорости обошёл защитника гостей и виртуозно переиграл датского голкипера Фредерика Андерсена.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android