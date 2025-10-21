Павел Дорофеев красиво обыграл вратаря «Каролины» и забил седьмой гол в сезоне-2025/2026

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев забросил свою седьмую шайбу в седьмом матче регулярного сезона-2025/2026 НХЛ. Форвард отличился на 11-й минуте домашней игры с «Каролиной Харрикейнз», которая проходит в эти минуты на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штат Невада), установив текущий счёт 2:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ходе быстрой атаки «Вегаса» Дорофеев получил перед синей линией передачу от Митчелла Марнера, вошёл в зону, на скорости обошёл защитника гостей и виртуозно переиграл датского голкипера Фредерика Андерсена.