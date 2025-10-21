Скидки
Павел Дорофеев догнал по заброшенным шайбам лидера гонки снайперов НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев забил свой седьмой гол в седьмом матче регулярного сезона-2025/2026 НХЛ. Это позволило ему догнать текущего лидера снайперской гонки Шейна Пинто из «Оттавы Сенаторз», в активе которого семь заброшенных шайб в шести играх.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Айкел (Саад, Барбашёв) – 08:42     2:0 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 10:28     2:1 Ахо (Джарвис, Элерс) – 24:18     3:1 Барбашёв – 51:06     4:1 Карлссон (Марнер, Теодор) – 58:23    

Павел отличился на 11-й минуте домашней игры с «Каролиной Харрикейнз», которая проходит в эти минуты на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штат Невада), установив текущий счёт 2:0.

Ближайшими преследователями Дорофеева и Пинто с шестью заброшенными шайбами являются Марк Шайфли («Виннипег Джетс», 5 матчей), Сет Джарвис («Каролина», 5 матчей) и Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 6 матчей).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Топ-5 снайперов НХЛ сезона-2024/2025

Павел Дорофеев красиво обыграл вратаря «Каролины» и забил седьмой гол в сезоне-2025/2026
