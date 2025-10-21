Павел Дорофеев догнал по заброшенным шайбам лидера гонки снайперов НХЛ

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев забил свой седьмой гол в седьмом матче регулярного сезона-2025/2026 НХЛ. Это позволило ему догнать текущего лидера снайперской гонки Шейна Пинто из «Оттавы Сенаторз», в активе которого семь заброшенных шайб в шести играх.

Павел отличился на 11-й минуте домашней игры с «Каролиной Харрикейнз», которая проходит в эти минуты на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штат Невада), установив текущий счёт 2:0.

Ближайшими преследователями Дорофеева и Пинто с шестью заброшенными шайбами являются Марк Шайфли («Виннипег Джетс», 5 матчей), Сет Джарвис («Каролина», 5 матчей) и Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 6 матчей).

