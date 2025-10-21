Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» всех времён

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отличился заброшенно шайбой в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1) в рамках очередного матча регулярного чемпионата НХЛ и вписал своё имя в историю клуба.

Капризов набрал своё 10-е очко в сезоне-2025/26 (5 голов и 5 передач за 7 матчей) и, как сообщает сайт НХЛ, стал первым игроком в истории «Миннесоты Уайлд», которому удалось достичь отметки в 10 очков за семь или меньше матчей трижды (также за 6 матчей в сезоне-2024/25 и за 7 матчей в сезоне-2022/23).

На данный момент российский хоккеист занимает шестое место в общей гонке бомбардиров НХЛ и первое место в гонке российских бомбардиров.

Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре