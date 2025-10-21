Скидки
Калгари Флэймз — Виннипег Джетс, результат матча 21 октября 2025, счет 1:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Виннипег» оформил пятую победу подряд и продлил серию «Калгари» до шести поражений
В ночь с 20 на 21 октября мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Виннипег Джетс». Гости выиграли встречу со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Андерссон (Клапка, Ломберг) – 33:22     1:1 Тэйвз (Пионк, Нидеррайтер) – 42:41 (pp)     1:2 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 55:06    

На 34-й минуте игры счёт открыл шведский защитник «Калгари» Расмус Андерссон. На 43-й минуте нападающий «Джетс» Джонатан Тэйвз забил ответный гол, реализовав численное преимущество. На 56-й минуте Марк Шайфли забросил шайбу, которая стала победной для «Виннипега». Российский нападающий гостей Владислав Наместников результативными действиями не отметился.

Эта победа стала для «Джетс» пятой подряд. «Флэймз», напротив, потерпели шестое поражение кряду, проиграв все матчи регулярного сезона-2025/2026, кроме самого первого.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

