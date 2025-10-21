Голы Дорофеева и Барбашёва принесли «Вегасу» победу над «Каролиной»

В ночь с 20 на 21 октября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

Второй гол «Вегаса», ставший в итоге победным, на 11-й минуте игры забил российский нападающий Павел Дорофеев. Его одноклубник Иван Барбашёв записал на свой счёт третью шайбу «Голден Найтс», а также результативный пас. Российские игроки «Харрикейнз» — нападающий Андрей Свечников и защитник Александр Никишин — очков за результативность не набрали.

Также в матче отличились Джек Айкел («Вегас»), Себастьян Ахо («Каролина») и Вильям Карлссон («Вегас») в пустые ворота.